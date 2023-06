Erdogan: inaccettabili per la Turchia le manifestazioni in Svezia

"Durante i colloqui, sono stati discussi gli ultimi sviluppi in Russia e all'ordine del giorno c'era anche la questione dell'adesione della Svezia alla NATO. Il presidente Erdogan ha affermato che sebbene la Svezia abbia compiuto passi nella giusta direzione, in particolare modificando la legislazione antiterrorismo, i sostenitori del PKK/PYD/YPG in Svezia continuano a organizzare liberamente manifestazioni inneggianti al terrorismo, reclutare persone e fornire risorse finanziarie alle organizzazioni terroristiche, e questa situazione è inaccettabile per la Turchia", ha dichiarato l'ufficio del leader turco in una nota.