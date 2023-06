Putin: Russia non ha dovuto ritirare le sue unità dalla zona dell'operazione speciale il 24 giugno

"Le unità del Ministero della Difesa, della Guardia Nazionale e gli ufficiali del Ministero degli Interni e dei servizi speciali hanno assicurato il funzionamento in maniera affidabile dei più importanti centri di controllo, strategici, comprese le strutture di difesa, la sicurezza delle regioni di confine, la forza delle retrovie delle nostre Forze Armate di tutte le unità di combattimento, che hanno continuato a combattere eroicamente al fronte durante questo periodo. Non abbiamo dovuto ritirare le nostre unità da combattimento dalla zona dell’operazione speciale", ha detto Putin in un discorso nella Piazza della Cattedrale del Cremlino rivolto alle unità del Ministero della Difesa, del Servizio di Guardia Nazionale, del Servizio di Sicurezza Federale, del Ministero degli Interni che hanno partecipato a sventare il tentativo di ammutinamento.