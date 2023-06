Putin: la "Wagner" è stata completamente rifornita dallo Stato

https://it.sputniknews.com/20230627/putin-la-wagner-e-stata-completamente-rifornita-dallo-stato-17329495.html

Il presidente russo Vladimir Putin specifica quanto riportato nei giorni scorsi da vari media, circa le somme di denaro a capo del gruppo Wagner. 27.06.2023, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha voluto chiarire le circostanze intorno alle somme di denaro circolanti intorno al gruppo Wagner, e relative voci:Lo stesso prosegue dicharando: "Da maggio 2022 a maggio 2023, le autorità hanno pagato a Wagner 86.262 miliardi di rubli".Allo stesso tempo, il proprietario della società Concord ha guadagnato 80 miliardi di rubli dallo Stato in un anno, ha specificato il leader russo.La notte del 24 giugno, il quartier generale del Distretto Militare Meridionale a Rostov sul Don è stato occupato dalle forze della compagnia Wagner.Putin ha definito le azioni degli insorti un'avventura criminale e un tradimento, guidato da ambizioni esorbitanti e interessi personali. Successivamente, il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha avuto un colloquio con Prigozhin in accordo con Putin.Il capo della compagnia privata ha accettato la proposta del presidente bielorusso di fermare il movimento Wagner in Russia e di intraprendere ulteriori passi di de-escalation. Il 27 giugno, l'FSB ha archiviato il caso di ammutinamento armato.

