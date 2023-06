https://it.sputniknews.com/20230627/orban-definisce-lucraina-un-paese-non-sovrano-17330167.html

Orban definisce l'Ucraina un paese non sovrano

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato al quotidiano tedesco Bild che l'Ucraina non è più un paese sovrano e che il raggiungimento della pace... 27.06.2023, Sputnik Italia

Inoltre, il primo ministro ungherese ha affermato che Budapest vorrebbe vedere un cessate il fuoco in Ucraina e l'instaurazione della pace. In precedenza, Orban ha affermato che la pace in Ucraina potrà essere stabilita solo dopo che la Russia avrà parlato con gli Stati Uniti, mentre l'Europa ha perso la possibilità di mediare perché non ha fatto rispettare gli accordi di Minsk.

