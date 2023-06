https://it.sputniknews.com/20230627/lucraina-sta-valutando-diversi-scenari-di-provocazione-alla-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17328715.html

L'Ucraina sta valutando diversi scenari di provocazione alla centrale nucleare di Zaporozhye

Il governo ucraino sta valutando diversi scenari di provocazione per la centrale nucleare di Zaporozhye (ZNPP), tra cui attacchi missilistici e terroristici... 27.06.2023, Sputnik Italia

Rogov ha affermato che Kiev sta pianificando di utilizzare i media come parte della sua provocazione per accusare Mosca, tra le altre cose, di aver minato la ZNPP - un'affermazione che è già stata smentita dalla missione dell'AIEA presente nell'impianto. Il funzionario russo ha avvertito che la possibile provocazione potrebbe essere messa in atto prima del vertice NATO di Vilnius, previsto per l'11-12 luglio. Situata sulla riva sinistra del fiume Dnipro, la centrale nucleare di Zaporozhye è la più grande centrale nucleare d'Europa per numero di unità e produzione energetica. È passata sotto il controllo delle forze russe all'inizio di marzo 2022 e da allora è stata ripetutamente bombardata, sollevando preoccupazioni internazionali su un possibile incidente nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha stabilito una presenza permanente dei suoi esperti presso la ZNPP a partire dal settembre 2022 per garantirne la sicurezza durante il conflitto militare tra Russia e Ucraina.

