L'ONU registra un aumento delle violazioni della legge da parte delle forze di sicurezza ucraine

L'ONU registra un aumento delle violazioni della legge da parte delle forze di sicurezza ucraine

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite, decine di civili sono stati torturati "in strutture ufficiali di detenzione preventiva". 27.06.2023

Le Nazioni Unite hanno registrato un aumento significativo delle violazioni di legge da parte delle forze di sicurezza ucraine dall'inizio dell'operazione militare speciale della Russia, ha dichiarato l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR) in un rapporto pubblicato stamane. Il 30 maggio, una fonte delle forze dell'ordine russe ha dichiarato a Sputnik che il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) ha aperto delle camere di tortura per ottenere la testimonianza di persone che hanno collaborato con le autorità russe mentre la città era sotto il controllo della Russia tra il marzo e il novembre 2022.La fonte ha detto che camere di tortura sono state create in due dipartimenti di polizia distrettuali, Dneprovsky e Komsomolsky. Mentre la maggior parte degli ucraini lavora nel dipartimento Dneprovsky, gli abitanti del luogo non sono ammessi nel secondo dipartimento, dove lavorano solo mercenari stranieri che parlano inglese, polacco e georgiano.Vladimir Malina, un ex assistente commerciale che aveva deciso di rimanere a Kherson dopo il ritiro delle truppe russe, è morto nella camera di tortura del dipartimento di polizia Dneprovsky. Diverse persone sono state torturate a morte in queste camere, tra cui un'infermiera e un investigatore, ha detto la fonte, aggiungendo che tutti loro sono riconosciuti come dispersi. Inoltre, l'SBU utilizza una rete di agenti per identificare e arrestare le persone che in passato hanno collaborato con la Russia. La Russia ha stabilito il controllo su Kherson subito dopo il lancio dell'operazione militare in Ucraina. A ottobre, le repubbliche di Donetsk e Lugansk e le parti controllate dalla Russia delle regioni ucraine di Kherson e Zaporozhye sono state incorporate alla Russia a seguito di referendum.A novembre, il Ministero della Difesa russo ha annunciato il ritiro completo delle truppe e delle attrezzature russe dalla riva destra del fiume Dnepr nella regione di Kherson, citando la necessità di costruire difese sulla riva sinistra. Poco dopo, le forze ucraine sono entrate a Kherson.

