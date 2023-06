https://it.sputniknews.com/20230627/linviato-del-vaticano-sara-a-mosca-il-28-29-giugno-17329986.html

L'inviato del Vaticano sarà a Mosca il 28-29 giugno

Il capo della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi, visiterà Mosca il 28 e 29 giugno come inviato pontificio per risolvere il conflitto in... 27.06.2023, Sputnik Italia

Il capo del servizio stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha dichiarato il 20 maggio ai giornalisti che Papa Francesco ha incaricato il cardinale Zuppi di svolgere "una missione che contribuirà ad allentare le tensioni nel conflitto in Ucraina, nella speranza ... che questo possa aprire la strada alla pace ."Zuppi si è recato a Kiev il 5 e 6 giugno come inviato papale per una soluzione in Ucraina. Il Vaticano ha definito il viaggio "breve, ma ricco di eventi". Il messaggio della Santa Sede ha rilevato che i risultati dei negoziati tenutisi a Kiev “saranno portati all'attenzione del Santo Padre e saranno senz'altro utili per valutare i passi che si devono continuare a compiere sia a livello umanitario che in la ricerca di vie per una pace giusta e duratura”. Successivamente, il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha riferito che, secondo l'idea di papa Francesco, questa "missione dovrebbe svolgersi in due capitali". Secondo Parolin, durante la sua prossima visita a Mosca, il cardinale Zuppi potrebbe incontrare il patriarca Kirill di Mosca e di tutte le Russie.L'incontro non è escluso, se il cardinale esprime tale desiderio e il programma di lavoro del vertice della Chiesa ortodossa russa lo consente, ha detto a Sputnik il metropolita Anthony di Volokolamsk.

