La Russia entra nella top 20 degli esportatori alimentari mondiali 2022

La Russia è entrata nella top 20 degli esportatori alimentari mondiali nel 2022, classificandosi al 17esimo posto, ha riferito questo martedì il Centro... 27.06.2023, Sputnik Italia

"Tra i maggiori fornitori di prodotti alimentari e materie prime agricole, la Russia ha conquistato il 17esimo posto, aumentando la sua quota del 2,1%. Allo stesso tempo, tra i primi 20 Paesi, la Russia ha mostrato il maggiore aumento delle esportazioni di prodotti agricoli negli ultimi 10 anni, un aumento di 2,5 volte", riferisce il Centro federale russo per lo sviluppo delle esportazioni di prodotti agricoli (Agroexport), in una nota.Nel 2022, le esportazioni agricole russe sono cresciute del 12% a 41,6 miliardi di dollari rispetto all'anno precedente, aggiungendo che le entrate derivanti dall'esportazione di cereali sono aumentate del 18%, dei prodotti a base di carne del 23% e dell'industria alimentare e di trasformazione dell'1,6%.Allo stesso tempo, le esportazioni di pesce e frutti di mare sono diminuite del 12% e di prodotti lattiero-caseari dell'1,9%.La nota sottolinea che nel 2022, le esportazioni globali di prodotti agroindustriali hanno stabilito un nuovo record, superando per la prima volta i 2 trilioni di dollari.Il più grande esportatore di prodotti agricoli sono ancora gli Stati Uniti con esportazioni per 193 miliardi di dollari. Il Brasile è ora al secondo posto, avendo aumentato le sue spedizioni del 35%, a $ 135 miliardi.Nel frattempo, i Paesi Bassi sono scesi al terzo posto con $ 121 miliardi, mentre Germania e Cina hanno preso rispettivamente il quarto e il quinto posto.

