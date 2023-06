https://it.sputniknews.com/20230626/vladimir-putin-si-rivolge-alla-nazione-russa-17328195.html

Vladimir Putin si rivolge alla nazione russa

Vladimir Putin si rivolge alla nazione russa

Stasera Putin farà una serie di dichiarazioni importanti. A riferirlo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Il presidente russo Vladimir Putin si rivolge questa sera con un messaggio alla nazione, sottolineando gli ultimi eventi, la lotta contro il neonazismo, e ringraziando i russi per la loro perseveranza, solidarietà e patriottismo, osservando che "qualsiasi ricatto e rivolta è destinato al fallimento".Putin ha sottolineato che la ribellione armata sarebbe stata soppressa in ogni caso, ma ha ringraziato tutti per aver evitato un possibile "bagno di sangue".Il presidente ha poi proseguito ringraziando anche il suo omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, per il sostegno dimostrato.Ancora sul tentativo di ribellione il presidente ha precisato che le decisioni sono state prese su mie dirette istruzioni per evitare il paventato spargimento di sangue.A tal proposito il presidente russo ha proposto ai militanti della "Wagner" di firmare un contratto col ministero della Difesa.In alternativa di deporre le armi o trasferirsi in Bielorussia.

