Revocato il regime di operazioni antiterrorismo a Mosca e nella regione di Mosca

Revocato il regime di operazioni antiterrorismo a Mosca e nella regione di Mosca

26.06.2023

russia

mosca

Anche il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha annunciato la rimozione di tutte le restrizioni aggiuntive. Nella notte del 24 giugno, i combattenti del PMC Wagner hanno occupato la sede del Distretto Militare Sud a Rostov sul Don. Vladimir Putin ha definito le azioni dei "wagneriti" un'avventura criminale, ed è stato aperto un procedimento penale contro Prigozhin per l'organizzazione di un'insurrezione armata. È stata dichiarata un'operazione antiterrorismo a Mosca, nella Regione di Mosca e nella Regione di Voronezh, le regioni lungo il percorso delle presunte colonne di mezzi militari. Anche l'Ufficio del Sindaco di Mosca ha dichiarato il lunedì come giorno non lavorativo. Più tardi, il servizio stampa del Presidente della Bielorussia ha riferito che Alexander Lukashenko ha avuto colloqui con il capo della compagnia militare privata e che questi ha accettato la sua proposta di fermare il movimento di Wagner attraverso la Russia. Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il capo della PMC "andrà in Bielorussia", mentre il caso penale sarà archiviato.

