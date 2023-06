https://it.sputniknews.com/20230626/putin-a-colloquio-telefonico-con--liran-discussa-lagenda-internazionale-17327050.html

Putin a colloquio telefonico con l'Iran, discussa l'agenda internazionale

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha espresso pieno sostegno alla leadership russa in... 26.06.2023, Sputnik Italia

"Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica islamica dell'Iran Ebrahim Raisi. Il presidente dell'Iran ha espresso pieno sostegno alla leadership russa in relazione agli eventi del 24 giugno", afferma il rapporto."Sono state toccate anche alcune questioni dell'agenda internazionale, tra cui la garanzia della stabilità nel Transcaucaso e l'insediamento siriano", osserva il servizio stampa del Cremlino.La notte del 24 giugno, a Rostov-sul-Don, la compagnia mercenaria Wagner ha sequestrato il quartier generale del distretto militare meridionale. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito le azioni dei Wagner un'azione criminale ed è stato aperto un procedimento penale contro Prigozhin per aver organizzato una ribellione armata.Successivamente, il servizio stampa del presidente della Bielorussia ha riferito che Alexander Lukashenko ha tenuto colloqui con Prigozhin e ha accettato la sua proposta di fermare il movimento Wagner in Russia e compiere ulteriori passi per ridurre l'escalation.

