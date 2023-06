https://it.sputniknews.com/20230626/lonu-discutera-delle-indagini-sul-sabotaggio-dei-gasdotti-nord-stream-con-la-russia-17327893.html

L'ONU discuterà delle indagini sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream con la Russia

L'ONU discuterà delle indagini sul sabotaggio dei gasdotti Nord Stream con la Russia

Martedì, su richiesta della Russia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discuterà la situazione con l'indagine sul sabotaggio al Nord Stream, ha... 26.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-26T19:46+0200

2023-06-26T19:46+0200

2023-06-26T19:46+0200

onu

nord stream 2

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/16590653_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_881addbf92427a2235f4b782dde58eb0.jpg

"Oggi abbiamo chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una nuova discussione sull'esplosione del Nord Stream. Facciamo notare ai nostri colleghi che quasi quasi si sta iniziando a portare i turisti sul luogo dell'incidente e le informazioni nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sullo stato di avanzamento delle indagini danesi, tedesche o svedesi non vengono fornito dalle autorità", ha detto Polyansky.Polyansky ha osservato che Mosca non è soddisfatta delle "vuote assicurazioni che le indagini sono in corso".

https://it.sputniknews.com/20230626/la-russia-ripristina-le-relazioni-diplomatiche-con-la-libia-17327760.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

onu, nord stream 2, russia