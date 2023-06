https://it.sputniknews.com/20230626/le-forze-armate-russe-lanciano-attacco-missilistico-contro-depositi-munizioni-dellesercito-ucraino-17327209.html

Le forze armate russe lanciano attacco missilistico contro depositi munizioni dell'esercito ucraino

Le forze armate russe lanciano attacco missilistico contro depositi munizioni dell'esercito ucraino

Il Ministero della Difesa della Federazione Russa riferisce che le forze armate russe hanno attaccato depositi di munizioni ucraini con armi ad alta... 26.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-26T16:16+0200

2023-06-26T16:16+0200

2023-06-26T16:16+0200

la situazione in ucraina

russia

attacco

deposito

armamenti

ucraina

missili

forniture

geopolitica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/15754657_0:103:3277:1946_1920x0_80_0_0_8c3c51aea6446e22dd721a29b92de079.jpg

L'attacco con armi ad alta precisione effettuato dall'esercito russo è avvenuto la scorsa notte, e ha avuto per bersaglio i magazzini ucraini con munizioni di artiglieria, ivi comprese quelle fornite dai paesi occidentali.Il dato sull'attacco con missili a base marittima è stato rilasciato dallo stesso ministero della Difesa, in un rapporto sullo stato di avanzamento dell'operazione militare speciale.Il ministero riferisce inoltre che le truppe ucraine hanno continuato nei tentativi di una controffensiva.In particolare, in direzione di Donetsk, area dell'insediamento di Spornoe, il gruppo di truppe del sud ha respinto con successo due tentativi di attacco. Le perdite delle forze armate ucraine ammontano a 195 militari, 2 veicoli da combattimento di fanteria, 6 veicoli e 2 supporti di artiglieria semoventi Paladin americani.Nella direzione di Krasnolimansky, unità del raggruppamento "Centro" hanno colpito le unità della 21esima e 63esima brigata meccanizzata delle forze armate ucraine nelle aree degli insediamenti di Nevskoye, Terny e Torskoye. Due gruppi di sabotaggio e ricognizione sono stati neutralizzati vicino a Kuzmino. Più di 90 militari ucraini, 3 veicoli corazzati da combattimento, 5 camioncini, un supporto di artiglieria semovente Akatsiya e un obice D-30 sono stati liquidati in un giorno.Nella direzione di Yuzhnodonetsk, nell'area di Vremevsky, l'artiglieria e i pesanti sistemi di lanciafiamme del gruppo di forze orientale hanno respinto quattro attacchi ucraini.

russia

ucraina

donbass

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, attacco, deposito, armamenti, ucraina, missili, forniture, geopolitica, mondo, donbass