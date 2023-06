https://it.sputniknews.com/20230626/lavrov-definisce-la-copertura-dei-media-occidentali-sugli-eventi-intorno-a-wagner-pio-desiderio-17327317.html

Lavrov definisce la copertura dei media occidentali sugli eventi intorno a Wagner "pio desiderio"

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov ha fatto riferimento ai resoconti dei media statunitensi che affermano che gli Stati Uniti sarebbero stati informati in anticipo dell'imminente ribellione di Prigozhin, ma che hanno deciso di non dirlo a nessuno.Sulla posizione politica franceseLa recente osservazione del presidente francese Emmanuel Macron sugli eventi intorno al gruppo Wagner, indica che ha visto chiaramente la possibilità di realizzare la minaccia dell'Occidente di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, ha aggiunto Lavrov.Sabato, Macron ha affermato che Parigi stava osservando da vicino la situazione in Russia, ma "è rimasta concentrata sul sostegno all'Ucraina"."Penso ... che (tutti) comprenderanno la posizione sostenuta da Macron, che esso ha visto chiaramente negli attuali sviluppi degli eventi un'opportunità per realizzare la minaccia, come un mantra ripetuto dai leader della NATO, che l'Ucraina infligga una sconfitta strategica alla Russia. Naturalmente, non l'Ucraina, ma l'intero campo occidentale", ha sottolineato Lavrov.Sulla posizione politica degli Stati UnitiSergey Lavrov ha poi riferito che l'ambasciatore statunitense Lynne Tracy ha affermato che la situazione attorno al gruppo Wagner è un affare interno della Russia."Quando ieri l'ambasciatore statunitense Tracy ha parlato con i rappresentanti russi (riguardo alla situazione con Prigozhin), ha trasmesso dei segnali. Questi segnali erano, prima di tutto, che gli Stati Uniti non avevano nulla a che fare con tutto ciò, che gli Stati Uniti speravano vivamente che la situazione con le armi nucleari fosse sotto controllo, che i diplomatici americani non avrebbero avuto problemi, ed è stato particolarmente sottolineato: gli Stati Uniti procedono dal fatto che tutto ciò che accade è un affare interno della Russia", ha detto Lavrov nel corso dell'intervista.

