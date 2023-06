https://it.sputniknews.com/20230626/la-russia-ripristina-le-relazioni-diplomatiche-con-la-libia-17327760.html

La Russia ripristina le relazioni diplomatiche con la Libia

La Russia ripristina le relazioni diplomatiche con la Libia

Mosca ha ripristinato la sua presenza in Libia dopo una pausa di nove anni. 26.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-26T18:18+0200

2023-06-26T18:18+0200

2023-06-26T18:18+0200

libia

russia

ambasciata

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/851/28/8512886_0:282:2902:1914_1920x0_80_0_0_7368f85abaf8c0bef649b9816d24b5e9.jpg

Il nuovo ambasciatore russo a Tripoli, Aidar Aganin, ha presentato le sue credenziali al capo del Consiglio presidenziale del Paese, Mohammed al-Menfi, ha riferito un corrispondente di RIA Novosti.L'ambasciata russa è stata costretta a lasciare la Libia nell'estate del 2014, dopo l'inizio di una fase acuta di scontri nel Paese. Per tutto questo tempo, la missione diplomatica ha lavorato dalla Tunisia.L'ambasciatore ha aggiunto che dal settembre 2022 opera a Tripoli un gruppo avanzato di diplomatici russi che si prepara alla ripresa dei lavori dell'ambasciata.Aganin è stato nominato ambasciatore in Libia alla fine di dicembre dello scorso anno dal presidente russo Vladimir Putin.Dopo il rovesciamento e l'assassinio di Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha cessato di funzionare come un unico stato. Negli ultimi anni c'è stato uno scontro tra le autorità di Tripoli, nell'ovest del Paese, e le autorità dell'est, sostenute dall'Esercito nazionale libico, sotto il comando del maresciallo Khalifa Haftar. Nel 2021, il Forum di dialogo politico libico a Ginevra, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ha eletto un esecutivo di transizione prima delle elezioni generali, che devono ancora tenersi.Adesso in Libia ci sono due governi che non si riconoscono. Il primo, sostenuto dall'Onu e guidato da Abdelhamid Dbeiba, ha sede a Tripoli. Il secondo, investita dei poteri della Camera dei Rappresentanti, ha sede a Sirte. Dopo l'allontanamento di Fathi Bashagi, è temporaneamente guidata da Osama Hamad.

https://it.sputniknews.com/20230626/putin-a-colloquio-telefonico-con--liran-discussa-lagenda-internazionale-17327050.html

libia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

libia, russia, ambasciata