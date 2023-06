https://it.sputniknews.com/20230626/kiev-intende-trasferire-gli-oggetti-di-valore-cristiani-dal-monastero-delle-grotte-allitalia-17326771.html

Kiev intende trasferire gli oggetti di valore cristiani dal Monastero delle Grotte all'Italia

Kiev intende trasferire gli oggetti di valore cristiani dal Monastero delle Grotte all'Italia

Lo rende noto il Servizio di intelligence internazionale russo. 26.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-26T09:57+0200

2023-06-26T09:57+0200

2023-06-26T10:49+0200

kiev

ucraina

italia

vaticano

germania

francia

la situazione in ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/04/15/17169017_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_291e77bad35090c00dbf08b2991887f4.jpg

È stato raggiunto un accordo tra Kiev e l'UNESCO sulla rimozione degli oggetti di valore cristiani, tra cui le reliquie sacre, dal Monastero delle Grotte di Kiev, ha dichiarato il Servizio di intelligence internazionale russo. Secondo il servizio, è previsto che i valori vengano consegnati a musei in Italia, Francia, Germania e Vaticano, con il pretesto di "salvarli dagli attacchi missilistici russi". Secondo il Servizio di intelligence internazionale russo, è già stato fatto un inventario dei beni della Chiesa e sono state stanziate delle risorse finanziarie per trasportare gli oggetti di valore cristiani dall'Ucraina all'Europa. Il Servizio ha espresso la fiducia che il ritorno delle reliquie ortodosse non faccia parte dei piani dell'Occidente e della giunta di Kiev sotto il suo controllo.

kiev

ucraina

italia

vaticano

germania

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

kiev, ucraina, italia, vaticano, germania, francia