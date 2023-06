https://it.sputniknews.com/20230625/ucraina-aiutante-principale-di-zelensky-afferma-che-kiev-vuole-ospitare-vertice-della-pace-17324477.html

Ucraina, aiutante principale di Zelensky afferma che Kiev vuole ospitare vertice della pace

L'Ucraina vuole ospitare un cosiddetto vertice di pace globale per la discussione del piano di pace di Kiev, ha dichiarato il capo dell'ufficio del presidente...

All'inizio di questa settimana un organo di stampa britannico, citando persone a conoscenza della questione secondo le quali il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e il sottosegretario di Stato per gli affari politici, Victoria Nuland, sarebbero volati in Danimarca dal 24 al 25 giugno per un incontro con funzionari di Paesi che non hanno condannato l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina.Tra i Paesi menzionati figurerebbero India, Brasile, Sud Africa, Turchia e forse la Cina.A tal proposito ha conferito il capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, via Telegram:Lo stesso riferisce che all'incontro di Copenaghen hanno partecipato consiglieri per la sicurezza nazionale e consiglieri politici provenienti da Brasile, Canada, Danimarca, Unione Europea, Francia, Germania, India, Italia, Ucraina, Arabia Saudita, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti , Turchia e Giappone, aggiungendo che le parti hanno convenuto di continuare il formato di consultazione.Il primo giugno Zelensky ha confermato che si sta preparando un vertice per la discussione del suo piano di pace, dicendo che vuole che questi colloqui coinvolgano quanti più Paesi possibile.Lo stesso ha presentato a novembre un'iniziativa di pace in 10 punti, che include uno scambio di prigionieri con la Russia, garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un ritorno ai confini precedenti al 2014.All'inizio di giugno, una fonte di Mosca ha riferito a Sputnik che il cosiddetto "vertice di pace" che Zelensky sta cercando di ospitare non ha nulla a che fare con un vero accordo, proprio come la sua "formula di pace".La fonte ha osservato che tutti coloro che parteciperanno a questo evento diventeranno automaticamente sostenitori del prolungamento delle ostilità armate.Mosca ha ripetutamente sottolineato di essere pronta per i negoziati, ma Kiev ha finora bloccato anche solo l'idea dei colloqui di pace.L'Occidente ha esortato la Russia ad unirsi all'Ucraina nel processo di risoluzione, ma allo stesso tempo chiude un occhio sul sistematico rifiuto di Kiev di discutere le opzioni di pace.Mosca ha anche affermato che nel prossimo futuro gli obiettivi dell'operazione speciale potranno essere raggiunti solo attraverso strumenti militari, citando la mancanza di precondizioni per i colloqui.

