Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha respinto le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sulle prospettive che Mosca utilizzi armi nucleari tattiche..Quando un giornalista russo gli ha chiesto di questo sviluppo, Lavrov ha osservato che trova difficile "commentare le cose che il presidente degli Stati Uniti sta dicendo ultimamente ".Il ministro degli Esteri russo ha anche criticato il presidente ucraino Vladimir Zelensky che aveva detto ai media occidentali che "il mondo potrebbe decidere di uccidere" Vladimir Putin se quest'ultimo la smettesse di minacciare il mondo con armi nucleari".In risposta, Lavrov ha sottolineato di non avere una formazione medica e quindi di non poter commentare la "condizione psicologica delle persone che ripetutamente confermano quotidianamente la propria inadeguatezza", apparentemente riferendosi a Zelensky.All'inizio di quest'anno, la Russia ha annunciato l'intenzione di schierare armi nucleari tattiche sul territorio del suo alleato principale, la Bielorussia.Mentre gli Stati Uniti ei loro alleati hanno criticato apertamente questa mossa, Mosca ha sottolineato che sta semplicemente "seguendo l'esempio di Washington", che ha a lungo posizionato armi nucleari statunitensi sul suolo degli alleati oltre i confini statunitensi.

Lavrov: le accuse di Biden di una minaccia nucleare russa sono "scappatelle verbali infondate"

Mentre parlava con un gruppo di donatori in California all'inizio di questa settimana, Biden ha detto di essere preoccupato per il presidente russo Vladimir Putin che "usa armi nucleari tattiche", valutando tale possibilità come "reale". Gli risponde il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov.