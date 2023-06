https://it.sputniknews.com/20230625/lalgeria-ribadisce-la-richiesta-di-rivedere-laccordo-di-associazione-con-lue-e-svantaggioso-17325751.html

L'Algeria ribadisce la richiesta di rivedere l'accordo di associazione con l'UE: è svantaggioso

L'Algeria ribadisce la richiesta di rivedere l'accordo di associazione con l'UE: è svantaggioso

25.06.2023

2023-06-25T20:31+0200

2023-06-25T20:31+0200

2023-06-25T20:31+0200

Il governo algerino esorta ancora una volta a rivalutare l'accordo di associazione con l'Unione Europea, ritenendolo troppo svantaggioso e squilibrato.Questo in sostanza quanto espresso dal Ministro del Commercio e della promozione delle esportazioni del Paese, Tayeb Zitouni.Bruxelles, invece, difende da parte sua il testo, che stabilisce tutti gli ambiti di cooperazione tra le parti.Alcuni prodotti algerini, in particolare l'acciaio, non beneficiano però delle stesse esenzioni sul mercato europeo di quelle concesse dall'Algeria alla parte europea.A sottolinearne il palese svantaggio nei confronti dell'Algeria, ancora Zitouni, secondo quanto riferisce Observalgerie:Non si conoscono le modalità e i passi per il momento che l'Algeria dovrà compiere per raggiungere un tale fine, ma da tempo Algeri indica che l'accordo di associazione con Bruxelles, entrato in vigore nel 2005, avvantaggia l'Ue piuttosto che l'Algeria.Questa affermazione, arriva mentre il Paese mostra le proprie ambizioni di aumentare la quantità di esportazioni, idrocarburi a parte, nel corso di quest'anno.Mentre le esportazioni cumulative verso l'UE, esclusi gli idrocarburi, non hanno raggiunto i 14 miliardi di dollari, l'UE ha esportato in Algeria per 220 miliardi di dollari, secondo i media.L'accordo era già stato rivalutato nel 2015 su richiesta della parte algerina, ma le modifiche apportate non sembrano sufficienti: il presidente Tebboune ha chiesto, quasi due anni fa, di rivedere le disposizioni di questo accordo "clausola per clausola", riferisce il media locale El Watan.La posizione dell'UeL'alto rappresentante della diplomazia europea ha difeso l'accordo durante la sua visita ad Algeri a marzo.Josep Borrell ha affermato in particolare che le esportazioni europee verso l'Algeria sono diminuite del 45% dal 2015 e che la bilancia commerciale è a favore di Algeri.L'Unione europea riceve quasi i due terzi delle esportazioni algerine, rendendola il principale partner commerciale del Paese, secondo la delegazione dell'UE in Algeria.

