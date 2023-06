https://it.sputniknews.com/20230625/la-serbia-non-sosterra-mai-la-ribellione-in-russia-o-in-qualsiasi-altro-paese-ha-detto-vucic-17324746.html

La Serbia non sosterrà mai la ribellione in Russia o in qualsiasi altro Paese, ha detto Vucic

La Serbia, in quanto nazione seria, non appoggia alcun tentativo di insurrezione del gruppo Wagner in Russia, così come non ha appoggiato il tentato colpo di... 25.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-25T13:23+0200

Nelle prime ore del 24 giugno, la sede del Distretto Militare Sud a Rostov-on-Don è stata sequestrata dalla PMC Wagner. Il Presidente russo Vladimir Putin ha definito le azioni della Wagner un'avventura criminale, ed è stato aperto un procedimento penale contro Prigozhin per aver organizzato un'insurrezione armata. In seguito, il servizio stampa del Presidente bielorusso ha riferito che Alexander Lukashenko ha avuto colloqui con Prigozhin e quest'ultimo ha accettato la sua proposta di fermare il movimento Wagner sul territorio russo e di compiere ulteriori passi di de-escalation. Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha detto sabato sera che il capo della compagnia privata "andrà in Bielorussia", e il caso penale sarà archiviato. Il Cremlino ha detto che la garanzia che Prigozhin potrà partire per la Bielorussia è la parola del Presidente russo.

