Il vice ministro degli Esteri russo incontra il ministro degli Esteri cinese a Pechino

Il vice ministro degli Esteri russo Andrey Rudenko e il ministro degli Esteri cinese Qin Gang hanno scambiato opinioni su una serie di questioni a Pechino... 25.06.2023, Sputnik Italia

"Il 25 giugno 2023, il ministro degli Esteri Qin Gang, membro del Consiglio di Stato cinese, ha incontrato il vice ministro degli Esteri russo Rudenko a Pechino e ha avuto uno scambio di opinioni con lui sulle relazioni sino-russe e sulle questioni internazionali e regionali di interesse reciproco", ha dichiarato il ministero in un comunicato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'incontro. Il 20 giugno, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che il livello di partnership strategica tra Mosca e Pechino ha permesso alla Russia di essere sicura che la costruzione di relazioni tra la Cina e altri Paesi non sarà diretta contro la Federazione Russa.

