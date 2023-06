https://it.sputniknews.com/20230625/il-presidente-cubano-esprime-solidarieta-a-putin-per-il-tentato-ammutinamento-della-wagner-17324129.html

Il presidente cubano esprime solidarietà a Putin per il tentato ammutinamento della Wagner

Il presidente cubano esprime solidarietà a Putin per il tentato ammutinamento della Wagner

Il Presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha espresso solidarietà e sostegno al Presidente russo Vladimir Putin e al popolo russo in occasione degli eventi di... 25.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-25T10:41+0200

2023-06-25T10:41+0200

2023-06-25T10:41+0200

russia

cuba

All'inizio della giornata, il Presidente del Nicaragua Daniel Ortega e il Presidente del Venezuela Nicolas Maduro avevano espresso pari sostegno e solidarietà alla Russia e al suo governo. Venerdì, il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) ha aperto un procedimento penale per istigazione all'ammutinamento armato per le dichiarazioni fatte da Prigozhin. L'FSB ha affermato che esiste una minaccia di escalation sul territorio russo. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le notizie riportate dai social media su presunti attacchi militari russi ai campi di Wagner della PMC non erano vere. Putin ha tenuto un discorso televisivo alla nazione sabato, in cui ha descritto le azioni del Gruppo Wagner PMC come un ammutinamento armato e un tradimento, e ha promesso misure dure contro i ribelli. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato ai giornalisti sabato sera che il caso penale contro Prigozhin sarebbe stato chiuso e che sarebbe partito per la Bielorussia con le garanzie fornite da Putin.

russia

cuba

2023

russia, cuba