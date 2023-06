https://it.sputniknews.com/20230625/esperto-risponde-circa-le-preoccupazioni-di-parte-usa-sullo-stallo-della-controffensiva-ucraina-17325207.html

Esperto risponde circa le preoccupazioni di parte Usa sullo stallo della controffensiva ucraina

L'allarme di Washington per i progressi più lenti del previsto della controffensiva ucraina contro le forze russe arriva tra i timori di Kiev che gli aiuti... 25.06.2023, Sputnik Italia

A dirlo l'analista di relazioni internazionali e sicurezza Mark Sleboda, a Sputnik.Una rete di notizie statunitense ha recentemente citato un funzionario militare americano che ha affermato che la controffensiva dell'Ucraina "non soddisfa le aspettative su nessun fronte".Che parafrasando vuol dire che gli alleati di Kiev dell'altra sponda dell'Atlantico non sembrano molto soddisfatti di come stiano andando le cose in quel del Donbass.La fonte aggiunge che durante le sue prime fasi, la controffensiva sta avendo meno successo e le forze russe stanno mostrando più competenza di quanto previsto dalle valutazioni occidentali.Ciò fa seguito alle recenti dichiarazioni in merito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha riconosciuto in un'intervista ai media occidentali che i progressi della controffensiva sono più lenti del previsto.Circa i timori di una eventuale chiusura agli auti strategici e nel campo degli armamenti da parte statunitense, qualora avvenisse un "cambio della guardia" ai vertici, il riferimento è alle prossime elezioni presidenziali, l'esperto si dichiara scettico:I commenti arrivano a pochi giorni da quando il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha affermato che "durante 16 giorni di intense ostilità", le forze ucraine hanno ridotto la loro attività, "avendo subito perdite significative".

