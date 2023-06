https://it.sputniknews.com/20230625/elezioni-in-grecia-schiacciante-vittoria-di-nea-demokratia-di-mitsotakis-17326113.html

Elezioni in Grecia, schiacciante vittoria di Nea Demokratia, di Mitsotakis

Per la prima volta ben 3 partiti di estrema destra entrano contemporaneamente nel parlamento greco. Sorpresa per la neo-formazione di estrema destra degli... 25.06.2023, Sputnik Italia

Il partito del premier Kyriakos Mitsotakis Nea Demokratia vince con la maggioranza assoluta queste elezioni 2023, conquistando 158 seggi.Già i primi exit poll ne davano una vittoria schiacciante, con quota pari al 40,7%, su sondaggio Kapa Research.Il partito si aggiudica così la possibilità di formazione di un governo pressoché a partito unico.Syriza di Alexis Tsipras, all'opposizione, si vede assegnata la seconda posizione, con il 17,9%.Sopresa per il partito di estrema destra Spartiates, che ha superato il voto di sbarramento del 3%. Il partito neoformato appoggiato da Ilias Kasidiaris, esponente politico già condannato a 13 anni per il famoso caso relativo al movimento di estrema destra Alba Dorata, ha ottenuto oltre il 4,7% dei voti ottenendo 13 seggi.Questo il messaggio del premier Mitsotakis alla nazione, subito dopo i risultati:A rimanere "fuori dal parlamento", per non aver superato lo sbarramento, MeRA25, con il 2,45%.La partecipazione alle votazioni è stata pari al 52,59%.

