Ucraina, distrutto deposito con missili britannici Storm Shadow da attacco missilistico russo

Ucraina, distrutto deposito con missili britannici Storm Shadow da attacco missilistico russo

Il ministero della Difesa annuncia la distruzione di un deposito contenente missili Storm Shadow, nella regione di Khmelnytsky. 24.06.2023

Il dato rilasciato dal Ministero della Difesa della Federazione Russa, in una nota:Il rapporto specifica che la distruzione del magazzino con armamenti di fabbricazione britannica è avvenuta a seguito di un attacco su un ponte stradale che attraversa lo stretto di Chongar presso una base aerea ucraina vicino al villaggio di Starokonstantinov, nella regione di Khmelnytsky.Ieri in serata inoltre, le forze aerospaziali, sempre da comunicato, hanno lanciato un attacco contro i centri di intelligence e le attrezzature aeronautiche dell'aviazione ucraina presso gli aeroporti di Dnepropetrovsk e Kanatovo, quest'ultima nella regione di Kirovograd.Nella direttiva di Pivdennodonetsk il gruppo "Vostok" ha respinto 3 attacchi nemici nell'area di Vremevsky, con conseguente distruzione di 2 carri armati e 6 veicoli da combattimento corazzati, mentre in direzione di Zaporizhoe, un attacco dell'unità della 47esima brigata meccanizzata delle forze ucraine.Gli aerei del gruppo hanno colpito l'accumulo di personale e attrezzature, così come il deposito di munizioni della 65esima Brigata Meccanizzata dell'esercito ucraino.Le perdite totali delle truppe ucraine in queste aree hanno superato i 170 militari, 3 carri armati, 3 veicoli da combattimento di fanteria, 12 veicoli corazzati e 3 veicoli. Inoltre, un Grad MLRS, un cannone semovente francese Cezar, un sistema di artiglieria americano M777, 2 obici Msta-B e un D-20 sono stati distrutti.Respinti inoltre in direzione di Donetsk 9 attacchi nemici. Nelle azioni l'esercito ucraino hanno perso circa 245 combattenti, veicoli da combattimento di fanteria, 7 camion e obici D-20 e D-30.Nella direzione tattica di Bakhmutiv, l'aviazione e l'artiglieria hanno colpito concentrazioni di manodopera e attrezzature della 35esima e 36esima brigata marina delle forze armate dell'Ucraina; infine nell'area Seversk e Sukhoi Balki - distrutti due depositi di munizioni della 45esima brigata di artiglieria e della 109esima brigata di difesa territoriale delle truppe ucraine.Nei dintorni di Dnepropetrovsk 2 impianti di stoccaggio del carburante sono stati distrutti, con le forze di difesa aerea che hanno abbattuto 24 droni.

