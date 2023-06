"È già chiaro che il tentativo di scuotere la società russa, di accendere il fuoco di una guerra civile fratricida è fallito".Lo riferisce il Direttore del Servizio di intelligence estera della Federazione Russa, nonché Presidente della Società storica russa (RIO), Sergey Naryshkin.Lo stesso sottolinea come a nulla siano riusciti, parafrasando, i tentativi di risvegliare nella società le aspirazioni più oscure, grazie alla maturità civica dei cittadini russi.Il riferimento va all'azione con cui il gruppo combattente Wagner ha preso il possesso, sabato sera, del quartier generale del distretto meridionale dell'esercito russo, a Rostov sul Don.La città è al momento invasa dai militari del gruppo, con posti di blocco agli ingressi e alle uscite, senza che vengano segnalati peraltro disordini di sorta.Circa l'annuncio di un attacco subito dal gruppo da parte dell'esercito regolare russo, il dato è stato negato con forza sia dal Ministero che da parte dell'FSB.Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha definito le azioni del capo dei ribelli e del gruppo Wagner come "una pugnalata alle spalle":Su tutto il territorio delle città di Mosca e Voronezh, intanto, è stato introdotto un particolare regime di antiterrorismo.

Russia, direttore intelligence estera: il tentativo di scatenare la guerra civile è fallito

