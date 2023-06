https://it.sputniknews.com/20230624/lunione-europea-considera-gli-eventi-in-russia-una-questione-interna-17321808.html

L'Unione Europea considera gli eventi in Russia una questione interna

L'Unione Europea considera gli eventi in Russia una questione interna

Il Presidente russo Vladimir Putin ha detto in un discorso al popolo russo che tutti i responsabili del tentativo di ammutinamento dovranno affrontare una... 24.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-24T11:31+0200

2023-06-24T11:31+0200

2023-06-24T11:31+0200

russia

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0b/15876653_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_94470d15d48ed991bf0314e136532ed0.jpg

L'UE considera ciò che sta accadendo in Russia una questione interna e sta monitorando la situazione, ha dichiarato un rappresentante della Commissione Europea ai giornalisti a Bruxelles. Il Centro per le Relazioni Pubbliche dell'FSB russo ha dichiarato nella notte che tutte le informazioni che circolano sui social network a nome di Yevgeny Prigozhin su presunti attacchi missilistici e di bombardamento da parte del Ministero della Difesa russo contro "unità nelle retrovie di Wagner" non sono vere e sono una provocazione informativa. Ministero della Difesa ha dichiarato la stessa cosa. Il Dipartimento investigativo dell'FSB ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin ai sensi dell'articolo 279 del Codice penale russo (organizzazione di insurrezione armata).

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ue