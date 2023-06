https://it.sputniknews.com/20230624/il-capo-della-wagner-ha-accettato-la-proposta-di-lukashenko-per-allentare-le-tensioni-17322958.html

Il capo della Wagner ha accettato la proposta di Lukashenko per "allentare le tensioni"

Il presidente bielorusso Aleksandar Lukashenko, in accordo con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha tenuto colloqui con il capo della Wagner Prigozhin. 24.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-24T19:27+0200

2023-06-24T19:27+0200

2023-06-24T19:47+0200

russia

mosca

bielorussia

minsk

annuncio

trattative

dichiarazioni

mondo

sicurezza

geopolitica

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/14002361_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_487498817059496e2e6e7e34bf191f09.jpg

Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko, su accordo con il suo omologo russo Vladimir Putin, ha tenuto colloqui con il capo della Wagner PMC Yevgeny Prigozhin.Il servizio stampa di Lukashenko riferisce inoltre che ora esiste una bozza di risoluzione accettabile per redimere le questioni che hanno portato alla crisi in corso, con garanzie di sicurezza per i combattenti del gruppo Wagner.Viene riferito che Prigozhin ha accettato la proposta del leader bielorusso di interrompere la promozione di Wagner in Russia e di compiere ulteriori passi utili ad allentare le tensioni.Di ieri la notizia che il Centro per le pubbliche relazioni dell'FSB ha riferito che tutte le informazioni diffuse sui social per conto di Yevgeny Prigozhin su presunti "attacchi missilistici e con bombe inflitti dal Ministero della Difesa alle unità di retroguardia del gruppo Wagner" erano false e frutto di una provocazione.Lo stesso è stato detto dal Ministero della Difesa, con il dipartimento dell'FSB che ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin ai sensi dell'articolo 279 del codice penale relativo all'Organizzazione di ribellione armata.

russia

bielorussia

minsk

2023

russia, mosca, bielorussia, minsk, annuncio, trattative, dichiarazioni, mondo, sicurezza, geopolitica, vladimir putin, fsb