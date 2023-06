https://it.sputniknews.com/20230624/gruppo-wagner-accetta-le-proposte-di-lukashenko-e-annuncia-il-dietrofront-delle-sue-colonne-17323159.html

Gruppo Wagner accetta le proposte di Lukashenko e annuncia il dietrofront delle sue colonne

Gruppo Wagner accetta le proposte di Lukashenko e annuncia il dietrofront delle sue colonne

I combattenti del gruppo Wagner stanno ripartendo in direzione opposta. Lo annuncia lo stesso servizio stampa del gruppo. 24.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-24T19:39+0200

2023-06-24T19:39+0200

2023-06-24T19:43+0200

russia

mosca

sicurezza

bielorussia

alexander lukashenko

annuncio

geopolitica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/03/08/17045523_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_76ff9c4249d7ec73d55fa24ef871d047.jpg

Dopo che il servizio stampa del presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha riferito che il fondatore di Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha accettato la proposta del capo della repubblica di fermare l'avanzata dei suoi combattenti attraverso la Russia e compiere ulteriori passi per allentare le tensioni, di poco fa la notizia che i combattenti del gruppo si stanno dirigendo nella direzione da cui sono venuti.Lo stesso servizio stampa ha chiarito che "sul tavolo c'è un'opzione proficua e accettabile per risolvere la situazione, con garanzie di sicurezza per i combattenti del gruppo".

russia

bielorussia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, sicurezza, bielorussia, alexander lukashenko, annuncio, geopolitica, mondo