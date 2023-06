https://it.sputniknews.com/20230624/fmi-molti-stati-occidentali-si-trovano-in-una-situazione-critica-a-causa-dellelevato-debito-17321912.html

FMI: molti Stati occidentali si trovano in una 'situazione critica' a causa dell'elevato debito

Secondo l'esperto, le economie malate devono aumentare i tassi di interesse per ridurre l'inflazione, ma questo uccide la crescita economica e aumenta il costo... 24.06.2023, Sputnik Italia

Molti Paesi del mondo, compresi quelli occidentali, si trovano in una condizione critica a causa degli alti livelli di debito pubblico, ha dichiarato il Direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la Russia Aleksei Mozhin. Allo stesso tempo, l’esperto ha detto che le economie malate devono sperimentare il dolore per guarire, poiché non ci sono altri modi per curarle. Devono aumentare i tassi di interesse per ridurre l'inflazione, ma questo uccide la crescita economica e aumenta il costo dei prestiti.

