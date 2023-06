https://it.sputniknews.com/20230624/dichiarazione-del-ministero-degli-esteri-russo-in-relazione-allattuale-situazione-politica-interna-17322838.html

Dichiarazione del ministero degli Esteri russo in relazione all'attuale situazione politica interna

Dichiarazione del ministero degli Esteri russo in relazione all'attuale situazione politica interna

Il ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione in relazione all'attuale situazione politica interna. 24.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-24T18:20+0200

2023-06-24T18:20+0200

2023-06-24T18:20+0200

russia

il ministero degli esteri della russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/15643051_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_450e8a588c05480818276bf9effc090f.jpg

Il testo della dichiarazione:"Il tentativo di ribellione armata nel nostro Paese sta suscitando un netto rifiuto nella società russa, che sostiene con forza il presidente Vladimir Putin. Le aspirazioni avventurose dei cospiratori mirano essenzialmente a destabilizzare la situazione in Russia, distruggendo la nostra unità e minando gli sforzi della Federazione russa volti a garantire la sicurezza internazionale. Così, la ribellione gioca a favore dei nemici esterni della Russia. Avvertiamo i paesi occidentali contro ogni accenno al possibile uso della situazione interna per raggiungere i loro obiettivi russofobici. Tali tentativi sono inutili e non troveranno una risposta né in Russia né tra le forze politiche sensibili all'estero. Siamo convinti che nel prossimo futuro la situazione troverà la sua soluzione degna della saggezza secolare del popolo russo e dello Stato russo. Tutti gli obiettivi e i compiti dell'operazione militare speciale saranno eseguiti. Il nostro Paese continuerà la sua politica sovrana di garantire la sua sicurezza, difendere i suoi valori, rafforzare la sua autorità sulla scena internazionale e formare un giusto ordine mondiale multipolare. Apprezziamo molto la comprensione di questa posizione di principio da parte dei nostri alleati e partner stranieri, che già sentiamo pienamente".

https://it.sputniknews.com/20230624/il-discorso-di-vladimir-putin-17320834.html

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, il ministero degli esteri della russia