Ungheria e Polonia propongono di estendere il divieto di import di grano all'UE dall'Ucraina

L'Ungheria e la Polonia sono a favore dell'estensione del divieto di forniture di grano dall'Ucraina ai paesi dell'UE, valido fino al 15 settembre. Lo ha... 23.06.2023, Sputnik Italia

Ha ricordato che in precedenza la Commissione europea aveva imposto un embargo sull'importazione di quattro tipi di cereali e semi oleosi ucraini fino a metà settembre. Grazie alle azioni congiunte di cinque paesi - Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia - l'importazione di grano, mais, colza e semi di girasole nell'UE dall'Ucraina è vietata."Ora possiamo proteggere i nostri confini e i nostri agricoltori non attraverso azioni nazionali, ma attraverso azioni congiunte dell'UE. Tuttavia, questa è una situazione temporanea che durerà fino al 15 settembre", ha affermato Nagy.Secondo il ministro ungherese, hanno concordato con il suo collega polacco che "questo periodo è troppo breve, perché in questo momento, ad esempio, la raccolta del mais sarà ancora in corso". "Pertanto, vorremmo assolutamente vedere un'estensione" del divieto di fornitura di grano ucraino ai paesi dell'UE dopo il 15 settembre, ha affermato Nagy.

