UE mette al bando cinque canali televisivi russi

UE mette al bando cinque canali televisivi russi

L'Unione Europea ha vietato la trasmissione dei canali russi RT Balkan, Tsargrad, Oriental Review, New Eastern Outlook e Katehon nell'ambito dell'11esimo... 23.06.2023, Sputnik Italia

"L'UE e i suoi Stati membri hanno deciso di sospendere le licenze di altri cinque media: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook e Katehon", afferma il documento.Il 23 giugno l'Unione Europea ha approvato ufficialmente un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in base al quale, oltre al divieto di trasmissione di cinque canali, ha introdotto un meccanismo per vietare l'esportazione di una serie di beni e tecnologie verso paesi terzi per impedire la loro riesportazione in Russia, e ha anche ampliato l'elenco dei beni e delle tecnologie vietati per il transito attraverso la Russia.A febbraio, le sanzioni europee sono state introdotte nei confronti del gruppo mediatico Rossiya Segodnya e il suo direttore esecutivo Kirill Vyshinsky, caporedattore dell'agenzia di stampa Regnum Marina Akhmedova e il giornalista Alexander Kots.

