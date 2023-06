https://it.sputniknews.com/20230623/salone-aeronautico-maks-potrebbe-essere-rinviato-al-2024-17319169.html

Salone aeronautico MAKS potrebbe essere rinviato al 2024

Salone aeronautico MAKS potrebbe essere rinviato al 2024

Il Salone internazionale dell’Aviazione e dello Spazio MAKS potrebbe essere posticipato al 2024, ma tutti gli accordi di partecipazione rimarranno in vigore... 23.06.2023, Sputnik Italia

"Molto probabilmente, MAKS non si svolgerà quest'anno, ma allo stesso tempo tutti gli accordi rimangono in vigore, tutti i partecipanti rimangono e lo stesso evento si terrà un anno dopo", ha affermatoL’evento è in programma per il 25-30 luglio 2023 a Zhukovsky, nella regione di Mosca.Il MAKS si svolge ogni due anni, è uno dei più grandi eventi di questo tipo nel mondo. L'obiettivo principale è la presentazione delle alte tecnologie russe e l'apertura del mercato interno russo per progetti di collaborazione con partner stranieri.

