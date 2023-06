https://it.sputniknews.com/20230623/rosatom-e-aiea-hanno-discusso-la-sicurezza-nucleare-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-17319711.html

Rosatom e AIEA hanno discusso la sicurezza nucleare della Centrale nucleare di Zaporozhye

I direttori generali di Rosatom, Alexey Likhachev, e dell'AIEA, Rafael Grossi, durante l'incontro hanno discusso le questioni relative alla sicurezza nucleare... 23.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-23T16:27+0200

russia

aiea

"La discussione si è concentrata sulle questioni relative alla sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporozhye, sollevate da Rafael Grossi in un briefing al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 30 maggio. Il direttore generale dell'AIEA ha raccontato come vede le ulteriori azioni dell'agenzia in relazione alle tesi che ha formulato su questo argomento", riferisce Rosatom.L'incontro delle delegazioni della Russia e dell'AIEA si è svolto venerdì a Kaliningrad."Alexey Likhachev e altri relatori hanno sottolineato che ora ci aspettiamo passi specifici dal Segretariato dell'AIEA volti a prevenire gli attacchi delle forze armate ucraine sia alla centrale nucleare di Zaporizhzhya che al territorio adiacente e alle infrastrutture critiche di supporto", aggiunge.Likhachev ha informato Grossi delle misure adottate per il funzionamento sicuro della centrale nucleare, compreso il suo approvvigionamento idrico dopo l'esplosione della centrale idroelettrica di Kakhovka.

russia

2023

russia, aiea