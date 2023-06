https://it.sputniknews.com/20230623/presidente-bulgaro-invita-ad-occuparsi-del-proprio-esercito-e-non-inviare-armi-allucraina-17318360.html

Presidente bulgaro invita ad occuparsi del proprio esercito e non inviare armi all'Ucraina

Il presidente bulgaro Rumen Radev ha invitato il nuovo governo del paese a prendersi cura dell'esercito bulgaro e non fornire assistenza militare all'Ucraina... 23.06.2023, Sputnik Italia

A suo avviso, la politica del governo di fornire assistenza militare a Kiev sta spingendo la Bulgaria più vicino a un conflitto armato."Il fatto che i combattimenti si svolgano a una distanza di diverse centinaia di chilometri non deve rassicurarci. Vediamo che la guerra sta prendendo slancio e ovviamente alcuni politici non si rendono conto della profondità del problema, lo guardano come un palcoscenico in un teatro, seduti comodamente sulle loro sedie, e credono che rimarranno solo spettatori. Non credo sia appropriato che i politici con solo un modesto sostegno elettorale si assumano obblighi così seri [per fornire assistenza militare] a nome della Bulgaria. Il principale dovere del governo è garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini bulgari", ha aggiunto il presidente.Radev ha sottolineato che una cessazione immediata delle ostilità e la ricerca di modi per riprendere il dialogo e i colloqui di pace, piuttosto che fornire nuove armi, è nell'interesse di tutta l'Europa.

