Molti residenti russofoni della Crimea sostenevano di adesione della penisola alla Russia nel 2014, ha dichiarato alla CNN l'ex presidente degli Stati Uniti... 23.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-23T12:33+0200

"C'erano tanti russofoni in Crimea e c'era una certa simpatia per le idee che la Russia rappresentava <...>, anche nel parlamento ucraino c'era un certo numero di sostenitori della Russia, e la politica all'interno dell'Ucraina era più complicata", ha detto il politico.Ha aggiunto che lui e l'ex cancelliere tedesco Angela Merkel hanno dovuto attirare molti europei che resistevano e chiedevano sanzioni contro la Russia.All'inizio di dicembre, la Merkel ha rilasciato una dichiarazione altrettanto forte in un'intervista a Zeit, definendo lo scopo degli accordi di Minsk un tentativo di dare all'Ucraina il tempo di rafforzarsi. Secondo lei, tutti hanno capito che il problema non era stato risolto e il conflitto nel Paese era congelato. Allo stesso tempo, nel 2014, la NATO non poteva fornire armi a Kiev nella misura in cui lo fa ora.

