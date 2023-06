https://it.sputniknews.com/20230623/netanyahu-armi-consegnate-allucraina-sono-gia-ai-confini-israeliani-17318551.html

Netanyahu: armi consegnate all'Ucraina sono già ai confini israeliani

Netanyahu: armi consegnate all'Ucraina sono già ai confini israeliani

Israele teme che le armi inviate in Ucraina finiscano in Iran e vengano usate contro Tel Aviv, armi anticarro occidentali sono già state trovate vicino ai... 23.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-23T10:24+0200

2023-06-23T10:24+0200

2023-06-23T10:24+0200

la situazione in ucraina

israele

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/917/66/9176699_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1200e57aa9ac3094608a3c66fde01776.jpg

Così il capo del governo ha commentato il rifiuto di Israele di fornire assistenza militare all'Ucraina, richiesta da Kiev.“Temiamo anche che qualsiasi sistema (d’armi) che diamo all'Ucraina venga usato contro di noi perché potrebbe finire nelle mani dell'Iran ed essere usato contro di noi. E a proposito, questa non è una possibilità teorica. Questo è successo davvero con le armi anticarro occidentali che ora troviamo ai nostri confini ", ha affermato Netanyahu.Un altro motivo del rifiuto di fornire armi all'Ucraina, osserva il primo ministro israeliano, sono i legami con la Russia: “Abbiamo uno stretto confine militare con la Russia. I nostri piloti volano al fianco dei piloti russi nei cieli della Siria. E penso che sia importante mantenere la nostra libertà di azione contro i tentativi dell'Iran di stabilirsi militarmente sul nostro confine settentrionale".Netanyahu ha sottolineato che Israele vuole la fine del conflitto e ha suggerito che in futuro Tel Aviv potrebbe "ipoteticamente" contribuire alla sua fine, senza specificare come. Il primo ministro israeliano ritiene corretto "l'approccio equilibrato" al conflitto in Ucraina, scelto da Tel Aviv.

israele

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

israele, politica, difesa