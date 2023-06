https://it.sputniknews.com/20230623/la-procura-generale-russa-commenta-il-caso-prigozhin-17320129.html

La Procura Generale russa commenta il "caso Prigozhin"

Il numero uno di Wagner aveva duramente attaccato i vertici del dicastero militare russo. 23.06.2023, Sputnik Italia

Di seguito il testo di una nota dell'ufficio della Procura Generale russa rispetto alle pesanti accuse del capo del Gruppo Wagner contro il ministero della Difesa.A sua volta l'FSB ha esortato a non commettere errori irreparabili, a fermare qualsiasi azione violenta contro il popolo russo, a non eseguire gli ordini criminali e traditori di Prigozhin e ad adottare misure per arrestarlo.

