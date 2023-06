https://it.sputniknews.com/20230622/ungheria-invita-il-governo-ucraino-a-fermare-le-violazioni-dei-diritti-delle-minoranze-etniche-17317761.html

Ungheria invita il governo ucraino a fermare le violazioni dei diritti delle minoranze etniche

Ungheria invita il governo ucraino a fermare le violazioni dei diritti delle minoranze etniche

Le autorità ucraine devono smettere di violare i diritti della minoranza ungherese in Transcarpazia seguendo le raccomandazioni della Commissione di Venezia... 22.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-22T15:46+0200

2023-06-22T15:46+0200

2023-06-22T15:46+0200

ungheria

ucraina

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/73/7247342_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f0273a3b67f0e7970de4d05cb43f545f.jpg

"Il governo ungherese chiede al parlamento, al governo e al presidente dell'Ucraina di ripristinare, in conformità con le raccomandazioni della Commissione di Venezia, i diritti di cui godeva la comunità ungherese", ha affermato il diplomatico.Ha ricordato che all'inizio di questo mese, gli esperti della Commissione di Venezia, un organo consultivo del Consiglio d'Europa, dopo un appello congiunto di Ungheria e Romania, hanno concluso che le disposizioni delle leggi ucraine in materia di istruzione, lingua e minoranze sono contrarie agli accordi internazionali sui diritti umani e non sono conformi alle norme e ai valori europei.A questo proposito, Menczer ha affermato che la leadership dell'Unione europea dovrebbe influenzare anche l'Ucraina al fine di garantire il rispetto dei diritti delle minoranze etniche in questo paese. "E' ora che Bruxelles affronti questo gravissimo problema", riporta l'agenzia di stampa MIT citando il diplomatico ungherese.

ungheria

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ungheria, ucraina, politica