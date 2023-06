https://it.sputniknews.com/20230622/russia-ha-comunicato-al-sudafrica-che-la-presenza-di-macron-al-vertice-brics-sara-inappropriata-17316903.html

Russia ha comunicato al Sudafrica che la presenza di Macron al vertice BRICS sarà inappropriata

Russia ha comunicato al Sudafrica che la presenza di Macron al vertice BRICS sarà inappropriata

La Russia ha informato i suoi partner nella Repubblica del Sudafrica che considera inappropriata la partecipazione del presidente francese Emmanuel Macron al... 22.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-22T10:58+0200

2023-06-22T10:58+0200

2023-06-22T10:58+0200

russia

brics

politica

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1c/13506441_0:180:1987:1298_1920x0_80_0_0_0ad1ff54c83e6ae6084e10771ef45ce3.jpg

"Abbiamo inviato un segnale che, con tutto il rispetto per le prerogative del Paese ospitante, invitare alcuni ospiti dovrebbe basarsi sul fatto che i BRICS sono un'associazione di Stati che, in linea di principio, rifiutano le sanzioni unilaterali come metodo per risolvere le questioni della politica estera. Ed è chiaro che, considerando questo, l'inappropriatezza di presenza dei rappresentanti dell'Occidente collettivo è semplicemente ovvia", ha detto il viceministro.Il Sudafrica attualmente presiede i BRICS. Il vertice dell’associazione è in programma dal 22 al 24 agosto a Johannesburg.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, brics, politica, emmanuel macron