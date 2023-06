https://it.sputniknews.com/20230622/putin-il-potenziale-offensivo-dellucraina-non-e-ancora-esaurito-17317149.html

Putin: il potenziale offensivo dell'Ucraina non è ancora esaurito

Putin: il potenziale offensivo dell'Ucraina non è ancora esaurito

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il potenziale offensivo dell'Ucraina non è ancora stato esaurito, e ciò deve essere preso in considerazione... 22.06.2023, Sputnik Italia

Putin ha osservato che Kiev può recuperare i mezzi distrutti, ricevendo nuove consegne dall'Occidente, mentre la forza viva è limitata.“La riserva di mobilitazione non è illimitata. E sembra che gli alleati occidentali dell'Ucraina, infatti, abbiano deciso di combattere con la Russia fino all'ultimo ucraino. Allo stesso tempo, bisogna partire dal presupposto che il potenziale offensivo del nemico non è stato esaurito. Alcune riserve strategiche non sono ancora state impiegate. E La chiedo di tenerlo a mente quando pianifica il lavoro di combattimento. Deve considerare questa realtà”, ha detto Putin in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa.

