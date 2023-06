https://it.sputniknews.com/20230622/ministero-della-difesa-russo-creera-un-esercito-di-riserva-entro-la-fine-di-giugno-17317023.html

Ministero della Difesa russo creerà un esercito di riserva entro la fine di giugno

Entro la fine di giugno, le forze armate formeranno un esercito di riserva e nel prossimo futuro - un corpo d'armata, essi riceveranno più di 3.700 pezzi di... 22.06.2023, Sputnik Italia

"Stiamo formando riserve come parte del corpo delle forze armate, dell'esercito, più cinque reggimenti del 20° esercito di carri armati. Tutto sta andando secondo i piani. Infatti, entro la fine di giugno completeremo la formazione dell'esercito di riserva e lì completeremo presto la formazione del corpo delle forze armate”, ha dichiarato il ministro in una riunione del presidente Vladimir Putin con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza.Secondo Shoigu, ora questi cinque reggimenti, sia in termini di personale che di equipaggiamento, sono completi al 60%.

