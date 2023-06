https://it.sputniknews.com/20230622/ft-nuland-e-sullivan-terranno-un-incontro-sullucraina-con-i-rappresentanti-del-sud-globale-17316808.html

FT: Nuland e Sullivan terranno un incontro sull'Ucraina con i rappresentanti del 'Sud globale'

FT: Nuland e Sullivan terranno un incontro sull'Ucraina con i rappresentanti del 'Sud globale'

22.06.2023

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Kiev ha insistito sulla necessità di incontrare i rappresentanti dei paesi che non hanno condannato l'operazione militare speciale della Russia in Ucraina. Si presume che l'Ucraina, con l'aiuto di funzionari di alto rango degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, anch'essi rappresentati all'incontro, cercherà di ottenere il sostegno di Brasile, India, Cina, Turchia, Sudafrica e un numero di altri stati che hanno ricevuto l’invito alla riunione.Fonti di FT affermano che i suoi partecipanti discuteranno in modo informale i principi su cui potrebbe basarsi una soluzione pacifica in Ucraina. Come nota il giornale, Kiev e Washington sono preoccupate per la prospettiva di un prolungamento del conflitto e per il fatto che il campo degli alleati dell'Ucraina non si sta allargando.Il giornale ha attirato separatamente l'attenzione sulle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo cui l'offensiva lanciata dalle forze armate ucraine sta andando "più lentamente di quanto desideri". “Siamo poco consapevoli di quanto il resto del mondo non sia convinto [della necessità di sostenere l'Ucraina]. Non sono convinti. Ed è terribile saperlo", ha detto al quotidiano un anonimo funzionario europeo.

