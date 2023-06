https://it.sputniknews.com/20230622/cio-collaborera-con-macron-sulla-questione-dellammissione-dei-russi-alle-olimpiadi-17317588.html

CIO collaborerà con Macron sulla questione dell'ammissione dei russi alle Olimpiadi

Il presidente del Comitato olimpico internazionale (CIO) Thomas Bach ha affermato che lui e il presidente francese Emmanuel Macron hanno concordato di... 22.06.2023, Sputnik Italia

Alla fine di marzo, il comitato esecutivo del CIO ha raccomandato che gli atleti russi e bielorussi siano ammessi alle competizioni internazionali in uno stato neutrale. Allo stesso tempo, il CIO ha rinviato la decisione sull'ammissione di atleti di questi paesi ai Giochi Olimpici del 2024 a Parigi."L'ultimo buon esempio è il vertice del G7, dove i rappresentanti dei sette paesi leader si sono pronunciati a sostegno delle raccomandazioni del CIO. Tra l’altro, c'erano paesi che ospiteranno le prossime tre Olimpiadi. Tuttavia, lì è stato detto che russi e bielorussi non possono in nessuna circostanza partecipare ai Giochi come rappresentanti dei loro paesi. Due settimane fa, ho incontrato Macron, abbiamo deciso di collaborare, anche sulla questione dell'ammissione di russi e bielorussi, ma solo in uno stato neutrale", ha detto Bach alla sessione del CIO giovedì.

