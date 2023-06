https://it.sputniknews.com/20230622/banca-centrale-turca-alza-il-tasso-di-interesse-per-la-prima-volta-in-piu-di-due-anni-17317672.html

Banca centrale turca alza il tasso di interesse per la prima volta in più di due anni

Banca centrale turca alza il tasso di interesse per la prima volta in più di due anni

La Banca centrale turca per la prima volta in più di due anni ha alzato il suo tasso d'interesse al 15% dall'8,5%, in seguito alla decisione dell'autorità di... 22.06.2023, Sputnik Italia

2023-06-22T14:52+0200

2023-06-22T14:52+0200

2023-06-22T14:52+0200

turchia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/314/83/3148391_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_17d2030e60b25fbd3228d30ffba23584.jpg

L’ultima volta, la banca centrale turca ha alzato il tasso nel marzo 2021, dal 17% al 19%."È stata presa la decisione di aumentare il tasso d’interesse al 15%", afferma la nota.Questa è la prima decisione del regolatore sul tasso con il nuovo capo - Hafize Gaye Erkan, la prima donna in questo incarico. Molti analisti si aspettavano un aumento più significativo. L'inflazione annua in Turchia a maggio è stata del 39,6%.

turchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

turchia, economia