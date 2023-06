https://it.sputniknews.com/20230622/ambasciatore-russo-a-washington-spiega-perche-gli-usa-devono-pagare-per-la-ricostruzione-di-ucraina-17316696.html

Ambasciatore russo a Washington spiega perché gli USA devono pagare per la ricostruzione di Ucraina

Ambasciatore russo a Washington spiega perché gli USA devono pagare per la ricostruzione di Ucraina

Gli Stati Uniti dovrebbero pagare per la ricostruzione dell'Ucraina, poiché sono responsabili dell'inizio del conflitto e continuano a prolungarlo, ha... 22.06.2023, Sputnik Italia

Ha commentato così le dichiarazioni del segretario di Stato americano Antony Blinken secondo cui la Russia "alla fine pagherà i costi della ricostruzione dell'Ucraina", e fino ad allora gli Stati Uniti aiuteranno Kiev a "scongiurare gli attacchi russi".“L'amministrazione (degli USA, ndr) ha la piena responsabilità di ciò che sta accadendo in Ucraina. Per questo motivo, sono gli Stati Uniti che dovrebbero ricostruire il Paese", ha affermato il diplomatico.Secondo Antonov, il conflitto ucraino è il risultato degli sforzi mirati e a lungo termine di Washington per "creare un focolaio di tensione vicino ai confini russi". Ha sottolineato che anche adesso gli Stati Uniti stanno fomentando il confronto, "pompando la repubblica con armi potenti e reprimendo sul nascere qualsiasi iniziativa pacifica".“Però se è possibile pagare per le case distrutte con l'uso delle armi americane, come valuterà Washington la vita di persone innocenti? Come faranno gli Stati Uniti a saldare i conti con gli ucraini, che vengono mandati in spericolati assalti frontali nella cosiddetta controffensiva di oggi?”, ha detto.

