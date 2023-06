https://it.sputniknews.com/20230621/venezuela-gli-usa-hanno-imposto-sanzioni-contro-la-repubblica-per-rubare-il-petrolio-17313259.html

Venezuela: gli USA hanno imposto sanzioni contro la Repubblica per rubare il petrolio

Venezuela: gli USA hanno imposto sanzioni contro la Repubblica per rubare il petrolio

Le misure restrittive illegali unilaterali violano il diritto internazionale e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni al Venezuela per sequestrare il petrolio... 21.06.2023, Sputnik Italia

"Il blocco illegale e le sanzioni contro il nostro Paese sono stati adottati per sequestrare gratuitamente il nostro petrolio", ha detto Rodriguez alla presentazione della "Mappa geopolitica delle sanzioni" al corpo diplomatico, trasmessa dalla televisione di Stato Venezolana de Television.Rodriguez ha sottolineato che le recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai suoi sostenitori "sono in realtà la confessione" che le sanzioni contro il Venezuela sono state imposte per "sequestrare gratuitamente il petrolio venezuelano". Ha sottolineato che "le sanzioni sono diventate un'arma di guerra economica" e vengono introdotte contro i paesi che si oppongono all'egemonia degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Rodriguez ha ricordato che il Venezuela è stato disconnesso dal sistema interbancario Swift per “isolare il Paese dal sistema finanziario globale”.Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno adottato 930 misure restrittive unilaterali contro il Venezuela. L'economia venezuelana è stata la più colpita dalle dure sanzioni imposte nel 2019 alla compagnia statale di petrolio e gas Petroleos de Venezuela, S.A., che includono il divieto di esportazione di petrolio. Il Paese sudamericano ha perso più di 232 miliardi di dollari a causa delle sanzioni statunitensi all'industria petrolifera, 30 miliardi di dollari appartenenti al Venezuela sono bloccati nelle banche occidentali.

