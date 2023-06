https://it.sputniknews.com/20230621/ue-non-ci-sono-le-basi-per-un-sequestro-totale-dei-beni-russi-17314610.html

A maggio, Welt am Sonntag, citando la Commissione europea, ha riferito che l'UE aveva congelato 24,1 miliardi di euro di fondi privati ​​di russi soggetti a sanzioni. Nello stesso mese, il rappresentante della Commissione europea, Christian Wiegand, ha annunciato il congelamento di oltre 200 miliardi di euro di asset della Banca centrale russa.L'agenzia cita anche fonti a conoscenza della questione, secondo cui diverse delle principali banche del mondo sono preoccupate che una piena appropriazione di attività russe possa portare a una reazione da parte di Mosca che influenzerà gli interessi di queste banche in Russia, e alcuni dirigenti di banche "in opposizione confisca da parte dell'UE in linea di principio."Dopo l'inizio dell'operazione speciale della Federazione Russa in Ucraina, i paesi occidentali hanno imposto una serie di dure sanzioni contro la Russia, compreso il congelamento di circa la metà delle riserve valutarie del paese - circa 300 miliardi di dollari. Parlando della possibilità di trasferire i beni congelati della Russia a Kiev, l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, in un'intervista a RIA Novosti, ha affermato che gli Stati Uniti e l'Europa, una volta appropriati di ciò che non gli appartiene , perderà la fiducia dei proprietari. Ha osservato che la confisca di proprietà, gli arresti di aeromobili, proprietà, sanzioni contro uomini d'affari russi dimostrano il crollo della santità della proprietà privata in Occidente e il pericolo di fare affari lì.In precedenza, il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il congelamento dei beni russi in Europa un furto, osservando che l'UE prende di mira non solo i fondi privati, ma anche i beni statali russi.

