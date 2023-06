https://it.sputniknews.com/20230621/tesla-intende-entrare-nel-mercato-indiano-il-prima-possibile-17313486.html

Tesla intende entrare nel mercato indiano il prima possibile

Tesla intende entrare nel mercato indiano il prima possibile

Tesla prevede di entrare nel mercato indiano il prima possibile, ha dichiarato il CEO della società Elon Musk dopo un incontro con il primo ministro indiano... 21.06.2023, Sputnik Italia

"È stata una conversazione eccellente e molto buona", ha detto Musk ai giornalisti quando gli è stato chiesto dell'incontro con il primo ministro Modi.Musk ha aggiunto che ha in programma di visitare l'India il prossimo anno."Sono sicuro che Tesla sarà in India e lo farà il prima possibile", ha detto Musk in risposta alla domanda di un giornalista sulla tempistica dell'inizio di lavoro di Tesla in India."Il primo ministro Modi davvero si prende cura dell'India perché ci sta spingendo a investire pesantemente in India, è quello che facciamo di solito. Dobbiamo solo scegliere il momento giusto. Vuole davvero fare la cosa giusta per l'India. Vuole essere aperto, vuole supportare le aziende e ovviamente allo stesso tempo assicurarsi che sia un bene per l'India", ha aggiunto Musk.

